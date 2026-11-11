Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Lucía de 28 años, que nos escribe desde Pueblo Libre.

Doctora Magaly Moro, le escribo porque necesito de su consejo. Solo faltan tres meses para mi boda y la carga de los preparativos recae únicamente sobre mis hombros. Mi novio Alfredo se muestra indiferente ante cada decisión y se limita a repetir que todo lo que yo diga está bien.

La elección de la decoración y la paleta de colores de la recepción, el modelo de las tarjetas de invitaciones y hasta el sabor de la torta, todo lo ha dejado a mi gusto. Si bien me ha acompañado a contratar los servicios, su presencia parecía más de un espectador que del novio que será protagonista del evento.

Siento que poco o nada le interesa los preparativos de esta fecha que se supone es especial para ambos. Esto ha ocasionado discusiones entre ambos, porque me duele percibir que no le entusiasma en absoluto la idea de dar este paso tan importante.

Comprendo que los hombres no viven la emoción de los preparativos de la misma manera que nosotras. Pero mostrarse con poco entusiasmo creo que no es normal.

Me parte el corazón notar su total apatía y desinterés en un momento que debería ser compartido. Anhelo profundamente que él se involucre, que me demuestre con acciones que comparte esta ilusión y este compromiso.

Esta situación me llena de incertidumbre sobre nuestro futuro juntos. ¿Su actitud pasiva será la misma cuando tengamos que tomar decisiones sobre nuestro hogar y los hijos? ¿Cree que debería exigirle más participación en nuestra boda?

CONSEJO

Querida Lucía, es comprensible que te sientas abrumada al asumir sola una responsabilidad tan grande, pero los hombres suelen procesar los preparativos de manera más práctica y menos detallista. Conversa abierta y cariñosamente con Alfredo para expresarle tus sentimientos, explicándole que su apoyo emocional es vital para ti en este momento. Suerte.