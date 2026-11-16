Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Mariana de 27 años, que nos escribe desde Los Olivos.

Doctora Magaly, le escribo con el corazón cansado y con la angustia de no saber qué hacer porque la preparación de mi boda, en lugar de llenarme de ilusión, me está trayendo demasiados conflictos con mis padres. El problema principal es con mi mamá, quien insiste en invitar a toda la familia, incluyendo a esos parientes lejanos a los que no vemos ni saludamos desde hace años.

Ya no sé de qué manera hacerle entender que esos tíos y primos lejanos no están considerados dentro de nuestra lista de invitados, pues mi novio y yo deseamos una celebración íntima. Queremos compartir este paso tan importante únicamente con los amigos y la familia cercana que realmente está presente y pendiente de nuestro día a día.

Siento que las cosas se están saliendo de control y que la presión familiar me está generando un nivel de estrés muy difícil de manejar. Mi novio ha decidido mantenerse al margen, argumentando firmemente que, al tratarse de mis parientes lejanos, es una situación que debo resolver directamente con mi mamá, lo cual me deja más sola.

Ya no quiero discutir con ella. No sé qué hacer para poner límites sin herir susceptibilidades, ni cómo lograr que mi madre respete nuestras decisiones para poder disfrutar de los preparativos en paz y tener la boda de mis sueños.

CONSEJO

Querida Mariana, es comprensible que te sientas abrumada, pero recuerda que la boda es de ustedes dos. Habla con tu madre con paciencia y cariño, pero mantente firme en que la lista es reducida y píensa que el apoyo de tu novio en este proceso también es fundamental, así que intenta dialogar con él para que te acompañe en esta decisión.