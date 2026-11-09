Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Tula de 33 años, que nos escribe desde Magdalena del Mar.

Doctora Magaly Moro, le escribo con el alma destrozada y llena de dudas porque siento que estoy perdiendo mi tiempo con mi pareja y creo que ha llegado el momento de dar un paso al costado. Llevo cinco años de relación con Leandro, entregándole mis mejores años, mis ganas de construir un hogar y un amor sincero.

Sin embargo, cuando le hablo de dar el siguiente paso y formalizar nuestra unión frente a Dios y ante la ley, él siempre encuentra una excusa para evadir el tema. Me duele que me proponga simplemente convivir bajo el mismo techo como si eso fuera suficiente para mí.

Yo le he dejado las cosas muy claras desde el primer día: de la casa de mis padres solo saldré vestida de blanco y con la bendición de Dios.

La convivencia no es una opción para mí. Pienso que si uno decide vivir con alguien, lo debe hacer bajo el vínculo del matrimonio. Convivir es una opción muy fácil, porque deja abierta la posibilidad de abandonarlo todo cuando las cosas marchan mal; en cambio en el matrimonio la situación es diferente, piensas mucho antes de decidir separarte.

Amo a Leandro con todas mis fuerzas, pero no estoy dispuesta a seguir esperando indefinidamente hasta que él se digne a madurar.

Siento que el tren se me pasa y que estoy perdiendo el tiempo al lado de un hombre que no se decide a hacerme su esposa. ¿Qué puedo hacer, doctora?, ¿debería dejarlo de una vez por todas o le doy un ultimátum?

CONSEJO

Querida Tula, haces bien en valorar tus principios y tener claro lo que mereces. Si Leandro después de cinco años no comparte tus mismos proyectos de vida, no debes sacrificar tus sueños ni quedarte a esperar un compromiso que quizás nunca llegue. Pon las cartas sobre la mesa y, si no está dispuesto a darte el lugar que exiges, es mejor dar un paso al costado.