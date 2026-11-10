Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Rubén de 55 años, que nos escribe desde Carabayllo.
Doctora Magaly Moro, desde que a mi esposa le diagnosticaron diabetes, se ha tomado muy en serio las recomendaciones médicas sobre la actividad física. El problema es que ahora quiere que caminemos juntos todos los días y se molesta cuando le digo que no tengo ganas. Al principio la acompañaba con gusto, porque entiendo que debe cuidar su salud y quiero apoyarla. Sin embargo, con el paso de las semanas, empecé a sentir que salir a caminar se había convertido en una obligación.
Yo también me preocupo por mí, pero considero que cada persona debe encontrar la manera de mantenerse activa. Me siento bien de salud, no tengo molestias y prefiero hacer algunos ejercicios en casa o practicar deporte cuando tengo tiempo. No creo que sea necesario salir a caminar diariamente para demostrar que me importa su salud.
Cuando le digo que prefiero quedarme, me responde que soy poco colaborador y que debería aprovechar para hacer ejercicio con ella. Incluso hemos discutido por este asunto. Me incomoda que una actividad que podría ser agradable termine generando tensión entre nosotros. Tampoco quiero que piense que no me interesa su recuperación, porque la acompaño a sus controles y estoy pendiente de cómo se siente.
¿Cómo puedo hacerle entender que quiero ayudarla, pero también necesito decidir sobre mi tiempo y mi actividad física? Aconséjeme, por favor.
CONSEJO
Rubén, no tienes que acompañar a tu esposa todos los días para demostrarle que te importa su salud. Sin embargo, trata de entender que ella también necesita apoyo. Conversen y lleguen a un acuerdo. Pueden salir a caminar algunos días y dejar otros para que cada uno realice la actividad física que prefiera. Lo importante es que este tema no se convierta en motivo de peleas.