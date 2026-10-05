Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Tatiana de 38 años, que nos escribe desde Comas.

Doctora Magaly, le escribo porque me siento completamente confundida y necesito de su consejo. Conocí a un compañero de trabajo llamado Julián que desde el primer instante mostró un interés sincero y muy bonito hacia mí. Es un chico tierno, divertido y con quien la paso sumamente bien desde el primer momento en que conversamos.

Decidimos iniciar una relación y ya llevamos dos meses compartiendo momentos inolvidables que me devuelven la ilusión. Existe una fuerte atracción física entre ambos, y en la intimidad nos sintonizamos de una manera tan profunda que jamás me había sentido así. Todo marchaba a la perfección hasta que hace poco descubrí que me ocultó su verdadera edad.

Resulta que Julián es menor que yo por cinco años, una realidad que me cayó como un balde de agua fría. Él intenta tranquilizarme diciendo que la diferencia de edad no importa porque eso es solo un número, pero yo no dejo de darle vueltas. Siempre juré muy convencida que jamás estaría con alguien menor que yo.

Ahora me encuentro en una encrucijada dolorosa sin saber qué camino tomar porque Julián me gusta demasiado. Saber que es menor me cuestiona profundamente y rompe todos mis esquemas. No sé si debo dejar pasar este detalle o si esta diferencia terminará pesando demasiado con el paso del tiempo. ¿Qué hago?

CONSEJO

Querida Tatiana, el amor sincero y la verdadera conexión no entienden de calendarios ni de números. Si la complicidad y la intimidad que comparten son genuinas, no dejes que un prejuicio opaque tu felicidad. Conversa abierta y claramente con él para alinear lo que ambos buscan y date la oportunidad de vivir este romance sin culpas. Suerte.