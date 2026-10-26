Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Fabricio de 24 años, que nos escribe desde el Cercado de Lima.

Doctora Magaly Moro, le escribo porque me encuentro en una encrucijada con mi enamorada, Cecilia. Ella está sumamente entusiasmada organizando nuestros planes para Halloween y no deja de hablar de eso. Ha insistido en que compre entradas para hacer un recorrido nocturno en el cementerio Presbítero Maestro, ya que a ella le fascina todo lo relacionado con lo misterioso y paranormal. Es decir desea tener una cita en el camposanto.

El verdadero problema es que a mí me aterra pisar un cementerio de noche. La sola idea de caminar entre las tumbas bajo la sombra de la madrugada me paraliza el cuerpo. Cecilia no deja de presionarme para que consiga los pases de una vez, pero yo sigo inventando excusas y postergándolo porque no sé cómo reaccionar.

No quiero quedar ante sus ojos como un cobarde, ya que ella es muy intrépida y me da pánico que cambie la idea que tiene sobre mi personalidad. He llegado al extremo de pensar en fingir que me he enfermado repentinamente esa misma tarde o inventar algún compromiso familiar urgente para librarme de ir al cementerio. Sin embargo, sé que usar mentiras piadosas solo sería una salida cobarde que no solucionará mi dilema interno.

Necesito encontrar la forma de persuadirla para cambiar de plan sin que me juzgue negativamente o se desilusione de mí. Me siento acorralado entre mantener mi dignidad o enfrentar un terror que me supera por completo. ¿Qué me aconseja hacer ante esta situación?

CONSEJO

Querido Fabricio, entiendo la angustia que estás sintiendo, pero la honestidad siempre debe ser la base de una pareja. No recurras a excusas ni a fingir enfermedades, pues las mentiras dañan la confianza. Habla con Cecilia, explícale tu fobia y verás que, si te ama de verdad, no te juzgará. Proponle un plan que ambos puedan disfrutar sin pasar un mal rato. Suerte.