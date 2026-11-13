Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Roberto de 30 años, que nos escribe desde Comas

Doctora Magaly Moro, Mariella y yo llevamos tres años de casados y tenemos un pequeño hijo. La quiero mucho, pero últimamente hay algo de su comportamiento que me está empezando a incomodar: es demasiado chismosa.

Aunque al principio me parecía gracioso, ahora siento que esta costumbre está empezando a causarnos problemas.

Todos los días, mi esposa lleva a nuestro hijo al nido y, en lugar de regresar a casa, se queda varias horas conversando con las otras mamás.

Se ponen a hablar de todo y de todos, que una se separó, que el esposo de otra tiene una amante, que la vecina está peleada con su familia. El problema es que se entretiene tanto con los cuentos ajenos que hasta se olvida de sus propias responsabilidades.

Más de una vez he llegado del trabajo con hambre y, cuando le pregunto qué hay de cena, me responde tranquilamente: “Ay, amor, pide un pollito, se me pasó la hora conversando con las mamás del nido”. También se queda conversando con la señora de la bodega, con las vecinas y hasta con personas que recién conoce.

Cuando finalmente estamos juntos, nuestras conversaciones terminan siendo sobre la vida de otras personas. Yo regreso cansado del trabajo y lo único que quiero es conversar con mi esposa sobre nosotros, descansar y disfrutar de nuestra familia.

Doctora, yo no quiero prohibirle que tenga amigas ni que se divierta. Tampoco pretendo que esté encerrada en casa. ¿Cómo puedo hacerle entender que necesitamos dedicar más tiempo a nosotros y dejar de estar tan pendientes de la vida ajena?

OJO AL CONSEJO

Querido Roberto, conversar con las amigas no tiene nada de malo, pero el problema empieza cuando los chismes ocupan el tiempo que podrían compartir como pareja o afectan las responsabilidades de la casa. Cuéntale por qué extrañas esos momentos juntos. También es importante que ambos puedan hablar de lo que les incomoda sin convertirlo en una discusión.