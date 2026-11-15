Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Andrea de 35 años, que nos escribe desde Villa El Salvador.
Doctora Magaly Moro, le escribo porque estoy cansada de que mi esposo compare nuestra vida con la de otras parejas.
Llevo ocho años de matrimonio con Ricardo. Tenemos nuestro departamento, trabajos estables y, aunque no nos sobra el dinero, hemos logrado salir adelante con mucho esfuerzo. Sin embargo, parece que nada de lo que tenemos es suficiente para él, porque siempre está pendiente de lo que consiguen nuestros amigos. Es un acomplejado.
Si alguno compra una casa más grande, él empieza a preguntarme cuándo podremos tener una igual. Si una pareja se va de viaje al extranjero, regresa diciendo que nosotros también deberíamos hacerlo.
Incluso, cuando un amigo abrió su propio negocio, pasó varios días lamentándose porque seguimos dependiendo de nuestros empleos. Lo que más me molesta es que convierte cada logro ajeno en un reclamo hacia nuestra vida, como si estuviéramos fracasando por no tener las mismas cosas.
Hace poco, unos amigos nos invitaron a cenar y nos contaron que habían comprado un terreno. Al regresar a casa, mi esposo comenzó a decir que nosotros estábamos perdiendo el tiempo y que deberíamos buscar la manera de ganar más dinero.
Le recordé que tenemos otros proyectos y que también debemos cuidar nuestras finanzas, pero respondió que siempre me conformo con poco. Esa frase me dolió porque siento que no valora todo lo que hemos conseguido juntos.
Doctora, ¿cómo puedo hacerle entender que no todas las parejas tienen los mismos tiempos ni las mismas posibilidades? Me preocupa que esta competencia imaginaria termine afectando nuestro matrimonio, porque vive con la sensación de que siempre nos falta algo.
CONSEJO
Querida Andrea, no permitas que la vida de otras parejas se convierta en la medida del éxito de tu matrimonio. Habla con Ricardo y dile que en lugar de competir con sus amigos, hagan una lista de las metas que realmente desean alcanzar juntos y establezcan prioridades según sus posibilidades. No conviertan la felicidad en una carrera por alcanzar a los demás.