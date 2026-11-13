Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Alejandro de 37 años, que nos escribe desde Lince.

Doctora Magaly, me he quedado asombrado al descubrir cuánto dinero invierte mi novia en arreglarse las uñas. Es su dinero y puede gastarlo como quiera, pero me sorprende que destine casi 100 soles cada 21 días a ese servicio, sobre todo porque no tiene un sueldo muy alto. Admito que sus manos se ven preciosas y que suele hacerse diseños muy creativos, pero jamás imaginé que mantenerlas así costara tanto. Yo pensaba que gastaba unos 30 soles, que ya me parecía bastante.

La semana pasada me pidió que la engriera con sus uñitas porque este mes estaba un poco ajustada. Acepté gustosamente, pues me pareció un detalle bonito tener esa atención con ella. Sin embargo, cuando terminó el servicio y me pidió que le hiciera el Yape, me quedé atónito al ver que eran 100 soles. No le dije nada en ese momento para evitar incomodarla, pero por dentro estaba sorprendido.

Desde entonces no dejo de pensar en ese gasto. No es que quiera controlar su dinero ni decirle cómo debe arreglarse, pero me preocupa que destine una parte importante de sus ingresos a algo que debe mantener cada pocas semanas. Además, ahora me pregunto si cada vez que me pida que la engría tendré que asumir ese monto.

No sé si estoy exagerando o si tengo razón al preocuparme por sus gastos. ¿Debería hablar con ella y decirle que me parece demasiado caro? Espero su apoyo, doctora.

CONSEJO

Querido Alejandro, no tienes por qué pagar un servicio cuyo costo desconocías. Si quieres tener un detalle con tu novia, puedes hacerlo, pero acuerda antes cuánto estás dispuesto a gastar. También evita juzgar cómo administra su dinero. Cada uno tiene derecho a decidir en qué gasta y a establecer sus propios límites cuando se trata de pagar los gustos del otro. Suerte.