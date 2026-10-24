Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Daniela de 26 años, que nos escribe desde La Molina.

Doctora Magaly Moro, le escribo porque cada año que llega Halloween se convierte en un suplicio para mí por culpa de Martín, mi pareja. A mí me encanta esta fecha, disfrazarme y salir con mis amigos a las fiestas temáticas, donde hay concursos y mucha diversión.

Sin embargo, él prefiere quedarse en casa viendo películas y haciendo maratones hasta la madrugada. El año pasado discutimos por lo mismo y me prometió que este año sería diferente, que saldríamos a divertirnos juntos.

Pero ahora que se acerca Halloween y mis amigos ya están organizando sus reuniones, le propuse salir y Martín volvió a decirme que no tenía ganas, que prefería quedarse en casa. Cuando le recordé su promesa, me respondió que no entendía por qué hacía tanto drama por una simple fiesta.

Me dio mucha cólera porque siento que mis deseos no le importan y que siempre tengo que renunciar a lo que me gusta para evitar problemas con él. No quiero obligarlo a hacer algo que no disfruta, pero tampoco quiero seguir quedándome con las ganas de divertirme.

Doctora, estoy pensando en ir a la fiesta con mis amigos, aunque sé que Martín podría molestarse si lo dejo solo en casa. Me gustaría que alguna vez hiciera el esfuerzo de acompañarme y cumpliera lo que me promete, así como yo también considero sus gustos. ¿Estoy exagerando por querer celebrar Halloween con mi pareja o es él quien no está dispuesto a ceder? ¿Debería salir con mis amigos sin sentirme culpable o aceptar que Martín nunca cambiará su forma de ser?