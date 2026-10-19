Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Cecilia de 35 años, que nos escribe desde Magdalena

Doctora Magaly Moro, estoy pasando por una situación complicada en mi vida sentimental y espero que su consejo me ayude a tomar una decisión adecuada. Hace seis meses conocí a Mauricio, un hombre divertido con el que la paso muy bien.

Somos muy compatibles, hablamos de todo y es muy atractivo. Nos gusta pasar tiempo juntos. Usted se preguntará cuál es el problema. Sucede que él está atravesando por una separación. Hace un año que decidió poner fin a su matrimonio. Yo lo conocí cuando llevaba unos meses viviendo solo. En un principio mi acercamiento a él solo fue como amiga, pero con el paso del tiempo y el trato diario no pude evitar enamorarme de él.

Yo pienso que Mauricio quiere disfrutar nuevamente de su soltería, de ser un hombre libre, sin compromisos, y creo que por el momento no desea iniciar ninguna relación formal con nadie. No me lo ha dicho directamente, pero cuando conversamos me comenta que se siente bien emocionalmente, sin complicaciones amorosas. Yo lo escucho como amiga, pero por dentro mi corazón lo ama con locura.

Cuando he tratado de tomar distancia, Mauricio me busca para salir y conversar, dice que la pasa muy bien conmigo, y yo no me puedo negar, porque también disfruto de su compañía. No sé qué hacer, doctora. ¿Usted cree que le debo confesar a Mauricio lo que siento o debo alejarme definitivamente de él?

CONSEJO

Querida Cecilia, habla con Mauricio con sinceridad y exprésale lo que sientes, sin presionarlo a iniciar una relación. Recuerda que mereces un amor que te corresponda. Si él solo desea tu amistad, tendrás que aceptarlo y tomar distancia. No te aferres a una ilusión que puede lastimarte; date la oportunidad de encontrar a alguien que quiera lo mismo que tú. Suerte.