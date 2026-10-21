Un total de 50 escolares de 5to. año de Secundaria del colegio Juan Pablo Peregrino del distrito de Carabayllo, lograron ingresar a la primera a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que realizó el último fin de semana, sábado 17 y domingo 18 de octubre su examen de admisión 2027- I para los postulantes de las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales y Ciencias Básicas e Ingeniería respectivamente. Ambas fechas convocaron a cerca de 19 mil postulantes

A la sorprendente hazaña de romper un récord de ingreso en las dos primeras fechas del proceso de admisión de la Decana de América suma el gran número de primeros puestos ocupados por los estudiantes en su carrera. Primer puesto: Franco Herrera Payajo (16 años, Química); Mauricio Arrascue Loyola (16 años, Ingeniería Civil); Anghello Corasma Nolasco (15 años, Ingeniería de Software); Manuel López Muñoz (16 años, Estadística) y Santiago Montoya Nizama (16 años, Ingeniería Geográfica).

En los Segundos Puestos tenemos a: José Urquiza Antezana (Ingeniería de Software); Edu Pacheco Sulla (Ingeniería de Inteligencia Artificial) y Sadrith Rodríguez Vivanco (Educación Secundaria). Todos ellos de 16 años de edad.

Ocuparon Tercer Puesto: Wilson Villar Paz (ngeniería Mecánica de Fluidos): Oscar Santillana Ortega (Ingeniería Metalúrgica) y Mathius Poccoparchi Armas (Física). Todos ellos de 16 años de edad.

Según representantes de la institución educativa, el éxito del ingresos masivos año tras año son el resultado del gran trabajo integral que se impulsa desde el nivel Inicial donde al niño y niña se le inculca los valores de disciplina en las actividades, en el estudio y el aula; el respeto al profesor, compañeros, hacia si mismo; y la importancia de asumir retos con mucha responsabilidad. También, la motivación constante dentro y fuera del aula y el acompañamiento emocional del área de Psicología.

El proceso de admisión de la UNMSM 2027-I consiste en pruebas presenciales programadas en cuatro fechas según las áreas académicas. El sábado 24 postularán los que buscan una vacante en las carreras de Ciencia de Salud y el domingo 25 de octubre quienes buscan seguir estudios de Medicina.