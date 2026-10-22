A sus 15 años, Guillermo Romero Melo dio un nuevo paso en su sueño de convertirse en un profesional de élite en el campo de la tecnología al ocupar el primer puesto en la carrera de Ingeniería de Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), durante el Examen de Admisión 2027-I.

Guillermo, que cursa el tercero de secundaria, es uno de los 35 escolares del colegio Juventud Científica, que alcanzaron una vacante a “La Decana de América. Diez de los ingresantes ocuparon los primeros puestos en sus carreras.

Desde los 12 años, Guillermo acumula seis ingresos a universidades, tres de ellos a San Marcos, la histórica Decana de América. Su reciente logro confirma su disciplina y su interés por los conocimientos que le permitan afrontar los desafíos de una profesión vinculada con el desarrollo tecnológico y la innovación.

Pero para Guillermo, alcanzar el primer puesto no significa que haya llegado la hora de descansar. Por el contrario, sus esfuerzos continúan enfocados en otro importante desafío: la Olimpiada Peruana de Química, para cuya etapa final clasificó tras superar una primera fase en la que participaron 800 estudiantes.

El joven revela que durante seis meses estudió más de 12 horas al día para alcanzar sus objetivos. Una rutina exigente que combina con la lectura de distintos tipos de textos, una de sus actividades favoritas para reforzar sus conocimientos. También disfruta escuchar música electrónica, un pasatiempo que le permite desconectarse de las largas jornadas de preparación.

Los resultados reflejan el desempeño de los escolares y una preparación que combina las clases regulares con el reforzamiento académico. Gracias a mis profesores del colegio juventud científica por seguir enseñando en este proceso de aprendizaje.

A esta formación se sumó el acompañamiento psicológico, destinado a fortalecer la motivación, la confianza y la estabilidad emocional de los jóvenes frente a la presión de los exámenes de admisión. Concluyo la tutora Lila jacinto.