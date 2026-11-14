La visita del papa León XIV al Perú inspiró a Norma Gonzales Rojas a crear chocotejas temáticas en homenaje al pontífice. Católica y con un vínculo familiar con Chiclayo, decidió convertir la llegada del Santo Padre en una oportunidad para expresar su fe a través de la repostería.

Para concretar la idea, Norma observó cuidadosamente los detalles de la vestimenta papal y buscó reproducirlos lo más parecido posible en sus dulces. Así, cada chocoteja se convirtió en una pequeña representación del pontífice, elaborada con dedicación y creatividad.

La emprendedora se encarga personalmente de todo el proceso de preparación, mientras que una compañera la apoya con el empaque y la presentación final. De esta manera, ambas trabajan para ofrecer un producto especial para quienes desean conservar un recuerdo dulce de este acontecimiento.

Según cuenta, sus chocotejas vienen teniendo buena acogida, especialmente entre quienes buscan adquirirlas como obsequio. La iniciativa también refleja cómo la visita del papa ha motivado a emprendedores a crear propuestas inspiradas en este acontecimiento religioso.

Los pedidos se realizan por WhatsApp al 991 789 049, donde el público puede solicitar estos dulces alusivos al papa León XIV.