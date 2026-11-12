Entre los cientos de jóvenes que formaban fila para ingresar al Estadio Nacional, donde se realizará la Vigilia de Jóvenes, cuatro feligreses de Huancayo, en Junín, llevaron una peculiar imagen del papa León XIV.
Se trata del “papa a la huancaína”, un dibujo en grande del sumo pontífice en el que lleva un chaleco huanca y, en la mano, una papa a la huancaíana.
De esta forma creativa, las jóvenes de la pastoral juvenil de Huancayo recrearon al papa con materiales reciclables.
“Va a valer la pena esta espera y verlo al papa”, señaló Lucero Marticorena Romero, quien llegó ayer desde esta región y vino acompañada de Aracelly Aguirre Ruiz, Harumi Oré y Xiomara Jhoansy.
“Los único que queremos es que la juventud siga creyendo”, señaló Lucero.