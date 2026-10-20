El talento escolar volvió a conquistar la San Marcos. Un total de 35 estudiantes del colegio Juventud Científica, alcanzaron una vacante, diez de ellos en los primeros puestos de sus carreras profesionales, durante el Examen de Admisión 2027-I a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

Guillermo Romero Melo, de quince años, y que cursa el tercero de secundaria, obtuvo el primer puesto en Ingeniería de Inteligencia Artificial, al igual que Fernando Balboa, en Mecánica de Fluidos; Ronald Calixto, en Gestión Tributaria; y Melanie Illajanqui, en Auditoría Empresarial.

Asimismo, Jessica Marcos, Arihana Rueda, Anyeli Ore, Valery Vivanco, Nicolás Arapa y Krysthal Canales alcanzaron el segundo puesto de mérito en sus respectivas carreras.

Desde los 12 años, Guillermo lleva seis ingresos a universidades, tres de ellos a “La Decana de América”. El joven comenta que no hay tiempo para celebraciones pues continúa su preparación para la Olimpiada Peruana de Química, a la que clasificó a la etapa final, tras superar la primera fase en la que participaron 800 estudiantes.

Confiesa que durante seis meses estudio más de 12 horas al día para alcanzar su objetivo. Sus pasatiempos favoritos son escuchar música electrónica, y la lectura de toda clase de textos para reforzar sus conocimientos.

HISTORIAS QUE INSPIRAN

Entre los nuevos cachimbos, destaca la historia de Adriano Ramírez Cayo, que desde niño tuvo que trabajar al lado de sus padres para costear el tratamiento y las cirugías reconstructivas de su hermano menor que nació con labio paladar hendido.

Hijo de un padre taxista, y madre comerciante, tuvo que dejar de lado los juegos y a los amigos, para contribuir a la economía del hogar, pues las operaciones eran muy costosas y estaban lejos del alcance del presupuesto de la casa.

“El problema de mi hermano me hizo ponerme las pilas y proponerme que tengo que superarme para sacar adelante a la familia”, comenta Adriano que alcanzó una vacante en la carrera de Estadística con 834.125 puntos.

Al igual que su amigo y compañero de aula Guillermo, Adriano sueña ganar la Olimpiada Peruana de Química.

Además nos cuenta que es amante de la música andina, y ha aprendido a tocar la zampoña, ukelele y ahora lo intenta con la guitarra.

Por su parte Soleen Meléndez Chamorro con 13 años y cursando el primero de secundaria es la más joven de las ingresantes, con una vacante a la carrera de contabilidad.

Ella tiene como motivación el ejemplo de su madre, quien sin el apoyo de sus padres logró graduarse como licenciada en enfermería.

“Quise probar cómo era el examen a San Marcos, porque cuando termine el colegio quiero ingresar ahí para estudiar medicina, siguiendo el ejemplo de mi madre”. Comenta.

En tanto Luhana Ríos, sumó un nuevo ingreso a la universidad, esta vez a la carrera de Auditoría Empresarial y señala que el logro es un homenaje a su padre fallecido hace algunos meses.

Cada una de estas historias refleja el propósito educativo de Juventud Científica y CEMTA: reconocer las capacidades individuales, fortalecer la confianza de los estudiantes y brindarles herramientas para convertir sus metas en oportunidades reales.

La Academia Preuniversitaria CEMTA cumplió un papel importante en la preparación de los estudiantes de Juventud Científica, mediante clases diarias de reforzamiento y formación preuniversitaria durante las tardes, complementando los aprendizajes desarrollados en el colegio.

A la preparación académica se sumó el acompañamiento psicológico, orientado a fortalecer la motivación, la confianza y la estabilidad emocional de los jóvenes frente a la presión de los exámenes.