La emoción por ver al papa León XIV se apoderó de los alrededores del Estadio Nacional, donde se han formado largas colas de más de cuatro cuadras.

Desde las primeras horas, grupos de jóvenes, sobre todo de parroquias, comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del recinto deportivo, algunos incluso desde las 4:30 de la mañana.

Varios llegaron organizados por grupos dd WhatsApp y llevaron pequeños recuerdos para intercambiar, conocidos como “freebies”, popular entre las seguidoras del grupo surcoreano BTS y que esta vez se da entre jóvenes creyentes.

La expectativa es enorme: las 52 mil entradas gratuitas se agotaron en apenas una hora y media.

El estadio recibirá a unos 40 mil asistentes en las tribunas y 12 mil en el campo. En el interior se ha preparado un escenario con pantallas gigantes, además de presentaciones musicales, danzas, coros y testimonios que animarán la espera antes de la llegada del santo padre.

Las puertas se habilitaron desde las 11 de la mañana, pero el ingreso terminará a las 5 de la tarde para dejar libre el recorrido de la comitiva papal. La vigilia comenzará a las 6:00 p. m. y se extenderá hasta las 7:30 p. m.

Los asistentes deberán presentar su entrada y documento de identidad, mientras la Policía y el personal de seguridad mantienen controles en los alrededores para ordenar el ingreso de la multitud.