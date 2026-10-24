De vender dulces en Hualcas y trabajar como albañil en Lima, a consolidar la popular cevichería “El Rico Piura” en Ate Vitarte. Hoy, “El Paisa” recorre el Perú brindando ayuda social a los más humildes.

Edi Lorenzo Morales, cariñosamente conocido como “El Paisa”, es una muestra viva de esfuerzo ,trabajo y amor a la familia . Originario del humilde caserío de Hualcas, en el distrito de Salitral (Piura), Eddy creció afrontando duras penurias junto a sus padres, Edilfredo y Rosa, y sus hermanos. El como mayor de los hermanos apoyaba a su familia vendiendo golosinas, pan,, aprendiendo desde muy temprano el valor de la perseverancia y el poder del trabajo .

Decidido a cambiar su destino, migró a la gran capital con la ilusión de salir adelante. En Lima, no le huyó al trabajo duro: laboró de albañil en obras de construcción desde muy temprano y simultáneamente estudió Ingeniería Civil hasta donde sus recursos se lo permitieron. Sin embargo, su verdadera pasión renació en la gastronomía y el sabor del norte peruano.

Junto al apoyo incondicional de su esposa, inició con sacrificio un sueño gastronómico que hoy lleva 12 años de trayectoria: la célebre cevichería “El Rico Piura”, ubicada en Ate Vitarte. Con trabajo arduo, ingenio y una calidez única hacia sus comensales, “El Paisa” convirtió un pequeño local de pocas mesas en una comunidad de seguidores en redes sociales, famosa por sus imperdibles “retos de la ronda marina” cada fin de semana.

Fe, solidaridad y el regalo más esperado

Agradecido eternamente con la vida y con la gente que lo respaldó, Edi “El Paisa” creó su fundación para devolver en bendiciones lo recibido. Hoy recorre diversos rincones del Perú entregando víveres, dinero en efectivo y ayuda social a las familias y hogares más vulnerables.

Pero el sueño más grande de su vida tardó, pero llegó. Desde niño, Edi le prometió a sus padres que un día les regalaría una vivienda digna. Recientemente, esa promesa se hizo realidad:

“Se adelantó la Navidad para mis viejitos. Esta casa no tiene un valor económico para mí; es un sueño cumplido. Está cubierta de acabados finos y hasta piscina tiene para que se refresquen con el calor que hace en Piura (risas). No tiene nada que envidiarle a las casas de Surco o La Molina. Era un regalo que les quise dar desde niño y hoy puedo decir: ¡cumplí! Y, de remate, un automóvil con chofer incluido para que se movilicen por toda Piura. Siempre estaré agradecido con la vida, con mis seguidores y con la cevichería El Rico Piura”, expresó emocionado “El Paisa”.

Edi Morales continúa al frente de la cevicheria “El Rico Piura” en Ate Vitarte, demostrando que no existen límites cuando el motor del trabajo es la fe, la humildad y la familia.