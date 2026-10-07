El mercado laboral peruano está cambiando a toda velocidad y las universidades enfrentan el reto de formar profesionales para puestos que hace pocos años ni siquiera existían.

Para 2026, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo proyecta 425,625 nuevas contrataciones en el sector privado formal, mientras las empresas elevan la demanda por competencias digitales, capacidad de aprendizaje e inteligencia artificial.

Ante este escenario, Aurelio Padilla, director de la Escuela de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), plantea que se debe acelerar la modernización de esta casa de estudios y conectar la formación académica con las nuevas necesidades de la industria.

“La UNI tiene que formar a los ingenieros que el Perú necesita hoy y los que requerirá mañana. La inteligencia artificial, la automatización, la industria aeroespacial y las nuevas tecnologías ya están transformando el mercado laboral”, sostuvo Padilla, quien postula al rectorado de la UNI previstas para el próximo 16 de octubre.

El desafío resulta especialmente relevante para la UNI. La universidad incorporó en 2026 nuevas carreras como Ingeniería de Inteligencia Artificial, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Biomédica y Urbanismo, en respuesta a la evolución tecnológica y a las nuevas demandas profesionales.

En este sentido, el especialista planteó acompañar esta transformación con laboratorios modernos, actualización de espacios académicos, mayor vinculación con la industria y más oportunidades para que los estudiantes desarrollen prácticas, tesis y proyectos directamente relacionados con empresas y sectores estratégicos.

Su propuesta contempla superar los 150 convenios activos entre 2027 y 2029 para fortalecer las oportunidades de prácticas, tesis y empleo.

“La universidad no puede esperar a que el mercado cambie para recién actualizarse. La UNI debe anticiparse al cambio y convertir el talento de sus estudiantes en innovación, investigación y oportunidades laborales”, añadió Padilla.