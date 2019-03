Nuevo aniego en SJL afecta a vecinos y alcalde culpa a Sedapal (VIDEO)

Decenas de viviendas se encuentran inundadas por un nuevo aniego en San Juan de Lurigancho, exactamente en la avenida Próceres.

Héctor Mori, uno de los vecinos afectados señaló que no es la primera vez que esto pasa en su zona, solo que la primera vez no los ayudaron, ya que no estaba en la supuesta "zona afectada".

FOTO: Se trata de aguas servidas

Esta vez el vecino mostró cómo el agua había perjudicado sus artefactos electrónicos, muebles y paredes.

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Alez González, llegó a la zona y culpó a Sedapal por las malas obras. "Es una falta de respeto para mis vecinas, esto son aguas servidas", comentó.

