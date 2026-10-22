Aurora Caruajulca

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El papa León XIV está libre de enfermedad oncológica y no necesitará tratamiento adicional, informó el Vaticano. La noticia llenó de alegría a los fieles peruanos, que acudieron a iglesias para rezar y agradecer por su recuperación.

En el Santuario de Las Nazarenas, en el Centro de Lima, los devotos celebraron la noticia. “Es un gran personaje de la Iglesia católica, lo queremos mucho en el Perú porque desde siempre hizo mucha labor social, se lo merece”, expresó una feligresa.

“Gracias a Dios y al Señor de los Milagros por la recuperación del papa. Es un milagro de octubre”, manifestó otra devota, quien se sumó a las oraciones por la salud del pontífice, cuya visita al país, programada del 11 al 16 de noviembre, genera gran expectativa.

En Chiclayo, los fieles también acudieron a la Catedral para encender velitas y agradecer por la recuperación del Santo Padre. La ciudad mantiene un vínculo especial con León XIV, quien fue obispo de esa jurisdicción entre 2015 y 2023.

CONFIRMACIÓN. La noticia sobre su salud llegó en vísperas de su viaje apostólico al Perú.

Horas antes del anuncio médico, el nuncio apostólico, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, confirmó que la visita sigue en pie: “El viaje está confirmado. Lo esperamos con tanta alegría”.Según el comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano, los análisis confirmaron que el pontífice tenía un adenocarcinoma pulmonar localizado, es decir, un tumor que no se había extendido a otras zonas. Este bulto fue retirado con éxito en una intervención quirúrgica realizada el martes 13 de octubre.

Después, la evaluación oncológica determinó que no requiere terapias adicionales tras la cirugía.El oncólogo Juan Carlos Samamé, del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, destacó que los ganglios examinados resultaron negativos, lo que representa un pronóstico favorable.

Mientras tanto, continúan los preparativos para recibir al pontífice en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.millonesmillones de soles es el gasto del Gobierno peruano para los preparativos de la visita del papa.El artista lambeyecano Jaime Cachay, con 40 años de trayectoria, elaboró una escultura de 2.50 metros del papa León XIV.