El cierre de los accesos a la base aérea de Las Palmas se realiza como parte de las medidas de seguridad previstas para la misa del papa.
La zona cuenta con altas restricciones al tránsito y un importante despliegue de personal policial para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes.
La medida busca facilitar el desarrollo de la celebración religiosa y permitir el ingreso organizado de los fieles que participarán en este encuentro multitudinario.
El público tiene que caminar entre media hora y hasta 40 minutos porque el cierre de calles aumentó progresivamente avanzaron las horas.