El cierre de los accesos a la base aérea de Las Palmas se realiza como parte de las medidas de seguridad previstas para la misa del papa.

La zona cuenta con altas restricciones al tránsito y un importante despliegue de personal policial para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes.

Cierre de calles cerca a la Base Aérea Las Palmas por la misa del papa León XIV. Foto: Aurora Caruajulca

La medida busca facilitar el desarrollo de la celebración religiosa y permitir el ingreso organizado de los fieles que participarán en este encuentro multitudinario.

El público tiene que caminar entre media hora y hasta 40 minutos porque el cierre de calles aumentó progresivamente avanzaron las horas.