Gran despliegue policial para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. FOTO: Aurora Caruajulca
Gran despliegue policial para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. FOTO: Aurora Caruajulca

El cierre de los accesos a la base aérea de Las Palmas se realiza como parte de las medidas de seguridad previstas para la misa del papa.

La zona cuenta con altas restricciones al tránsito y un importante despliegue de personal policial para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes.

Cierre de calles cerca a la Base Aérea Las Palmas por la misa del papa León XIV. Foto: Aurora Caruajulca
Cierre de calles cerca a la Base Aérea Las Palmas por la misa del papa León XIV. Foto: Aurora Caruajulca

La medida busca facilitar el desarrollo de la celebración religiosa y permitir el ingreso organizado de los fieles que participarán en este encuentro multitudinario.

El público tiene que caminar entre media hora y hasta 40 minutos porque el cierre de calles aumentó progresivamente avanzaron las horas.

Los asistentes a la misa en la Base Aérea Las Palmas tienen que caminan entre 30 a 40 minutos para ingresar al lugar donde el papa León XIV celebrará la liturgia. FOTO: Aurora Caruajulca
Los asistentes a la misa en la Base Aérea Las Palmas tienen que caminan entre 30 a 40 minutos para ingresar al lugar donde el papa León XIV celebrará la liturgia. FOTO: Aurora Caruajulca

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