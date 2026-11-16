Cientos de fieles forman largas colas en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas para ingresar al recinto y participar de la multitudinaria misa del papa.

Desde tempranas horas, hombres, mujeres, adultos mayores y familias enteras llegaron hasta el lugar con la ilusión de conseguir una buena ubicación.

Los asistentes esperan pacientemente su turno mientras el personal de seguridad realiza los controles correspondientes en los accesos.

Algunos llegaron con sillas, sombrillas y botellas de agua para soportar las horas de espera.

La expectativa crece entre los presentes, quienes aguardan con emoción el inicio de la celebración religiosa y la llegada del papa.

La celebración está programada para que inicie a las 10:30 de la mañana.

Los organizadores anunciaron que el cierre de acceso a la base aérea sería a las 8 de la mañana, para dar paso a la papamóvil, pero debido a la gran cantidad de gente que ha llegado para participar de la celebración, no se ha podido cerrar las puertas.