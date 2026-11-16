Cientos de fieles aguardan con expectativa la llegada del papa a la Base Aérea Las Palmas, donde oficiará una multitudinaria misa.

Desde tempranas horas, los asistentes se han ubicado en sillas para esperar cómodamente el paso del pontífice en el papamóvil.

Algunos han sacado sillas o sofas de sus casas para aguardar el paso del padre por la avenida Jorge Chavez.

Inclusive, vienen tomando desayuno en las pistas para no perder su sitio

MISA

La santa misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas (Santiago de Surco) se celebra hoy, lunes 16 de noviembre de 2026, a las 10:30 de la mañana, como cierre de su visita apostólica al Perú.