El Consejo Empresarial Colombiano (CEC) anunció la realización de EXPOCEC 2026, un encuentro empresarial que busca fortalecer los vínculos económicos entre Perú y Colombia, visibilizar el aporte de las empresas colombianas al desarrollo del país y generar nuevas oportunidades de inversión, negocios y alianzas.

La relevancia de este encuentro se enmarca en una relación empresarial que ya tiene una importante dimensión económica. Las inversiones colombianas acumuladas en el Perú alcanzan los US$25 mil millones hasta 2025, mientras que el CEC reúne a más de 270 empresas y representa aproximadamente el 90 % de las inversiones colombianas en el país.

”Colombia es la cuarta economía extranjera que aporta más inversiones al Perú, tenemos 22 sectores diferentes, siendo los más importantes energía, hidrocarburos y eléctrico con 32 %, infraestructura y construcción 21 %, transporte 12 %, industrial y comercio 12 %, salud 9 %, entre otros. Es por ello por lo que EXPOCEC nace para conectar lo que ya hemos construido con las oportunidades que vienen. Existe una comunidad empresarial colombiana consolidada en el Perú, pero también existe un enorme espacio para seguir creciendo, invirtiendo y generando nuevas alianzas”, señaló Luis Fernando Gómez Nossa, director ejecutivo del CEC.

La presencia empresarial colombiana tiene además un impacto significativo en la economía peruana. Las empresas asociadas al CEC generan alrededor de 60 mil empleos directos y 300 mil indirectos, entre el 2023 y 2026 han llegado al Perú 30 empresas nuevas provenientes de Colombia.

Una plataforma para las oportunidades que vienen

EXPOCEC 2026 – IV Encuentro Empresarial de Negocios, pondrá especial énfasis en las oportunidades de inversión que ofrece actualmente el Perú. Para 2026 existen hasta 42 proyectos por más de US$9,900 millones, mientras que la cartera potencial de Asociaciones Público-Privadas (APP) supera los US$62,800 millones.

Entre los sectores que concentran importantes oportunidades para este año se encuentran energía y minería, con US$3,000 millones; saneamiento, con US$2,500 millones; transporte, con US$1,500 millones; y salud, con US$1,400 millones, además de educación y turismo.

“Perú tiene una cartera importante de proyectos y necesidades de inversión en sectores estratégicos. El reto es conectar esas oportunidades con empresas que tengan capacidad, experiencia y visión de largo plazo. Colombia cuenta con compañías que pueden aportar en varios de estos sectores”, agregó Gómez.

El encuentro también buscará promover el intercambio entre empresas, inversionistas, autoridades y líderes empresariales, generando espacios para identificar oportunidades de colaboración y fortalecer el ecosistema empresarial de ambos países. La agenda contará con la participación del Banco Central de Reserva (BCRP), con la intervención de Diego Macera y destacados líderes empresariales, junto con paneles sobre energía, retail, tecnología, mujeres en el ámbito empresarial y la relación entre Estado y empresa.

La realización de EXPOCEC 2026 se suma a las acciones que desarrolla el CEC para promover la inversión y el relacionamiento empresarial. Actualmente, el gremio cuenta con 8 comités sectoriales y un comité de la Macrorregión Sur en Arequipa, y organiza más de 70 actividades al año, entre misiones empresariales, conferencias, reuniones sectoriales, networking y encuentros empresariales.

Con EXPOCEC 2026, el gremio busca consolidar un espacio de encuentro que permita no solo reconocer el impacto de la inversión colombiana que ya está presente en el Perú, sino también abrir nuevas conversaciones, conexiones y oportunidades para la siguiente etapa de la relación empresarial entre ambos países.