En las Pampas de Pimentel, el arenal donde el papa León XIV tiene previsto celebrar misa este viernes 13 de noviembre, el municipio distrital proyecta dos obras que llevarán su nombre. Una avenida partirá de la carretera Chiclayo–Pimentel, a la altura del Colegio Militar Elías Aguirre, atravesará las pampas y cruzará la vía a Santa Rosa antes de desembocar en playa Las Rocas. Allí se conectará con el paseo marítimo de 1.5 kilómetros. El trazado permitirá llegar a ese tramo del litoral sin pasar por la curva donde se concentra el tránsito hacia el balneario los fines de semana de verano.

El Concejo Distrital de Pimentel priorizó el 22 de junio la avenida (CUI 2674623), con un costo de inversión de S/ 19 807 718, y el 27 de mayo el paseo marítimo (CUI 2637615), con un costo de inversión de S/ 17 944 533. Ambos proyectos están previstos bajo la modalidad de Obras por Impuestos. Según fuentes vinculadas a las directivas de propietarios de Pimentel, se apunta a iniciar los trabajos en 2027. Las mismas fuentes señalan que el Gobierno Regional de Lambayeque gestiona ante el Ejecutivo la declaratoria de interés nacional de ambos proyectos.

Los terrenos de la futura avenida

La liberación de predios, que retrasó durante años la Autopista del Sol, empezó a tramitarse en Pimentel antes de que arranquen las obras. Según las fuentes consultadas, seis propietarios cedieron las franjas por donde pasará la avenida. Entre ellos figura Los Portales, que cuenta con cerca de un kilómetro de frente sobre el trazado previsto. En julio, el concejo distrital inició el proceso de aprobación de las donaciones de los distintos tramos.

Un polo en formación

El interés inmobiliario ya se extiende al sector hotelero. Según las fuentes vinculadas a los propietarios, una cadena nacional y otra internacional tramitan la compra de predios al sur de Pimentel. Al concretarse la avenida y el paseo marítimo, el acceso directo a Las Rocas atraerá también restaurantes y comercios y dará forma a un nuevo polo turístico en el litoral de Chiclayo.

Este viernes, los fieles llegarán a pie por los caminos de tierra a las Pampas de Pimentel para la misa. Por ese mismo arenal pasarán la avenida y el malecón que llevarán el nombre del papa que los convocó.