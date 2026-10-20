Reingeniería para la modernización de la UNI y educación de excelencia para sus estudiantes. En el marco de los 150 años de creación, la Universidad Nacional de la Ingeniería, tiene la gran oportunidad de una modernización integral de la mano con el beneficio y superación de toda su población universitaria.

Se trata de las propuestas del Doctor Jorge Gustavo Butler Blacker, candidato al rectorado de la emblemática casa de estudios por la lista número 1.

“Cómo docente de la UNI conozco de primera mano las necesidades de sus estudiantes. Por eso las propuestas que tengo con están orientadas a la ‘reingeniería’. Una red de Alta Velocidad y Conexión Estable, el crédito al ciclo Verano Accesible, el Proyecto Uni Móvil, Profesores Visitantes, entre otras. Son nuestras cartas de presentación. No existe mejor persona para un análisis de la situación que alguien como yo, que pasé por eso y entiendo perfectamente a los estudiantes”, expresó Butler Blacker durante su última visita a su casa de estudios.

LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO DE TODOS

Con 43 años como Catedrático Principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, el doctor Butler, sabe que el reto tanto de la UNI como de sus estudiantes es grande.

Por eso su plan de trabajo busca acoger a los jóvenes desde su primera experiencia como universitarios. Por eso la propuesta ‘Crédito al ciclo Verano Accesible’, la que consiste en el pago del 50% de la matrícula y el resto antes de egresar. “Creemos en el compromiso de los estudiantes para dar lo mejor de si en cada semestre. Por eso gestionaremos las facilidades económicas. Además vamos a incorporar el ciclo Verano al Estatuto UNI. La educación es un derecho”, expresó el candidato por la lista N° 1.

NO MÁS PROBLEMAS DE CONEXIÓN EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO

Aunque parezca poco creíble, más de un estudiante de la UNI sufre con la red de alta velocidad y conexión en el campus principal - ciudad universitaria. Ante esto, la lista N° 1 presenta la propuesta de la Red de Alta Velocidad y Conexión Estable. La que consiste en completar la red de fibra óptica, ampliar el ancho de banda. A fin de garantizar una conexión rápida.

Por otro lado, la lista N° 1, liderada por el Dr. Butler sabe que aplicando la ‘reingeniería’ en la UNI, se puede convertir a la Casa de Estudios en una de las universidades nacionales abanderadas con la ‘tecnología móvil’. Esto a través de una APP que integre los servicios ‘UNI’. Así sacar una cita médica, turno en el comedor y hasta conocer la ruta de ‘la burra en tiempo’ real significará una experiencia de alto valor y sobretodo bienestar para los estudiantes.

Con más de 43 años como Catedrático Principal UNI, el Doctor Jorge Butler sabe que construir el futuro de la universidad es compromiso de todos. “No vamos a dividir. Queremos que todos se sientan identificados y orgullosos de pertenecer a la universidad. Con esa base estoy seguro que consolidaremos nuestros objetivos. Las herramientas, experiencia, conocimientos y compromiso, los tenemos con nuestro equipo”, concluyó.