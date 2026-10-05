El cuy, uno de los alimentos más representativos de la gastronomía andina, será el protagonista de una jornada especial que busca unir tradición, identidad y sabor peruano. En el marco del Día Internacional del Cuy, Antojitos Chotanos, presentará el “Plato de Cuy frito más Grande del Perú”, una propuesta gastronómica con la que el restaurante busca rendir homenaje a las costumbres culinarias de Chota y Cajamarca.

La actividad se realizará el viernes 9 de octubre, desde las 12:00 del mediodía, en el local de Antojitos Chotanos, ubicado en la avenida Naranjal N.° 613, en el distrito de Los Olivos. La presentación reunirá una preparación de gran formato que busca convertirse en un hito gastronómico nacional y marcar el camino hacia un intento de récord Guinness vinculado a este emblemático plato peruano.

Más que una preparación de grandes dimensiones, la iniciativa busca poner en valor al cuy como parte de la memoria culinaria del país. Este alimento, presente en celebraciones familiares, festividades regionales y mesas tradicionales, mantiene un fuerte vínculo con las costumbres de las comunidades andinas y con la identidad gastronómica de diversas regiones del Perú.

Desde esa mirada, el restaurante busca destacar el aporte de Chota y Cajamarca a la cocina nacional. La propuesta apunta a visibilizar las recetas transmitidas de generación en generación, el trabajo de los productores y el rol de los emprendimientos gastronómicos que mantienen vivas las preparaciones tradicionales fuera de sus lugares de origen.

El evento también permitirá resaltar el valor nutricional del cuy, reconocido por su aporte de proteínas de buena calidad y nutrientes esenciales. En una alimentación variada y equilibrada, este insumo puede formar parte de alternativas nutritivas para las familias peruanas y contribuir a una mayor valoración de los alimentos tradicionales.

Con esta presentación, Antojitos Chotanos refuerza su posicionamiento como un restaurante dedicado a promover la cocina chotana y cajamarquina en Lima. Su propuesta no solo busca acercar platos tradicionales al público, sino también difundir el orgullo por una herencia culinaria que forma parte de la diversidad gastronómica del país.

El “Plato de Cuy frito más Grande del Perú” será, así, una celebración de identidad, tradición y emprendimiento. Una jornada que busca recordar que la gastronomía peruana también se construye desde las cocinas regionales, los sabores familiares y las historias que cada plato lleva consigo.

Sobre Antojitos Chotanos

Antojitos Chotanos Alma Corazón S.A.C., fundado el 30 de agosto de 2000 por Mavila Jovana Gonzales Delgado, cuenta con más de 26 años de trayectoria promoviendo la tradición, cultura y auténtico sabor de la gastronomía chotana y cajamarquina. Ubicado en Los Olivos, mantiene vivas las recetas y costumbres de su tierra, destacando al cuy como uno de sus platos emblemáticos.