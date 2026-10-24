La semana laboral de cuatro días no es una discusión ajena al Perú. Algunas empresas ya han ensayado este esquema, que plantea una pregunta sobre cómo organizar el trabajo: ¿reducir los días laborales significa trabajar menos horas o concentrar las mismas responsabilidades en jornadas más largas? Aunque ambas fórmulas permiten sumar un día de descanso, sus efectos sobre la rutina pueden ser muy distintos.

El debate también aparece en el estudio La experiencia laboral 2026 en Perú, elaborado por WeWork y Michael Page. La investigación aborda condiciones como jornadas diarias más extensas, una mayor intensidad laboral y el trabajo basado en objetivos. En el caso peruano, el informe señala que uno de cada cuatro participantes consultados no considera viable la semana de cuatro días.

“Una semana laboral más corta puede resultar atractiva, pero no basta con retirar un día del calendario. Las empresas necesitan revisar qué pasará con las responsabilidades, los plazos y el tiempo de recuperación de sus equipos para que el cambio sea sostenible”, señala Claudio Hidalgo, vocero de WeWork para Latinoamérica.

El análisis del estudio destaca que la reducción de días puede implicar distintos intercambios: aumentar las horas de cada jornada, intensificar el ritmo de trabajo o medir el desempeño estrictamente por resultados. Los autores también vinculan las reservas de una parte de los participantes peruanos con la importancia de preservar la estabilidad económica y laboral, una interpretación que acompaña al hallazgo de la encuesta.

¿Menos horas o las mismas tareas en menos días?

Una diferencia decisiva es la que existe entre disminuir el tiempo total de trabajo y reorganizarlo. Si una empresa conserva el mismo número de horas semanales, deberá distribuirlas en cuatro jornadas; si decide reducirlas, tendrá que revisar procesos, metas y recursos para sostener la operación con menos tiempo disponible.

No todas las actividades enfrentan las mismas condiciones. En puestos organizados alrededor de proyectos y entregables podría ser posible ajustar reuniones y concentrar tareas. En áreas de atención al público, soporte o servicios continuos, en cambio, resulta necesario asegurar turnos, cobertura y capacidad de respuesta durante toda la semana.

También importa cómo se mide la productividad. Evaluar solo cuántas horas permanece conectado un colaborador puede dejar fuera la calidad del trabajo y los resultados alcanzados. Pero pasar a un esquema por objetivos exige que las metas sean claras, realistas y compatibles con la disponibilidad de los equipos.

Otra pregunta es qué ocurrirá con las tareas que ya ocupan una parte considerable de la semana. Reuniones innecesarias, aprobaciones repetidas y procesos poco eficientes no desaparecen al eliminar un día laboral. Sin una revisión previa, la reorganización podría traducirse en jornadas más intensas y menos margen para resolver imprevistos.

La experiencia de implementar este tipo de cambios depende, además, de las características de cada organización. Antes de elegir un esquema, las empresas tendrían que identificar qué actividades requieren coincidencia de horarios, cuáles admiten mayor autonomía y cómo garantizar el descanso sin trasladar trabajo a los días libres.

“El punto de partida debería ser cómo usamos el tiempo de trabajo, no cuántos días figuran en el calendario. Una semana de cuatro días puede funcionar si viene acompañada de procesos mejor organizados, expectativas claras y condiciones que protejan tanto los resultados como el bienestar de las personas”, concluye Hidalgo.