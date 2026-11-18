El estudiante del Programa de Doctorado en Ingeniería y Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Blgo. Carlos Castro Cobos, se encuentra analizando bacterias de ambientes termales de los Andes y la Amazonía del Perú para reducir la contaminación causada por derrames de petróleo.

El investigador señala que las bacterias que estudia, conocidas como termófilas por desarrollarse a temperaturas elevadas, provienen de los Baños del Inca, en Cajamarca, y de las fuentes termales La Unión y Encanto de Humo, en Contamana, Loreto. “En las aguas termales viven bacterias que resisten el calor extremo y que podrían ser capaces de ‘comerse’ los contaminantes del petróleo”, indicó Carlos Castro.

Para ello, está estudiando la información genética de estos microorganismos, que funciona como un manual de instrucciones. “Primero leo ese manual completo y luego observo qué instrucciones se ponen en marcha cuando la bacteria se encuentra con el contaminante. Con eso espero descubrir cómo logra degradarlo, para poder elegir a las mejores y aprovecharlas”, señaló el estudiante.

Contaminantes del petróleo

Carlos Castro indicó que en su estudio está analizando siete sustancias contaminantes presentes en el petróleo, que tardan mucho tiempo en degradarse y que afectan la salud y el medioambiente. Estos compuestos son el naftaleno, acenafteno, fluoreno, antraceno, fenantreno, pireno y fluoranteno.

“Para estas bacterias, los contaminantes del petróleo son alimentos. Al consumirlos, los transforman en sustancias más simples y menos dañinas. Por eso, en el futuro podrían ayudar a limpiar suelos y aguas afectados por derrames de petróleo”, sostuvo Carlos Castro, quien indicó que ya logró separar 17 grupos de bacterias y que el siguiente paso será medir la cantidad de contaminantes que puede degradar cada uno.