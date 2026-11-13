Según el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) en el primer semestre de 2025, recibió y evaluó 1,168 notificaciones que describen 1,459 sospechas de reacciones adversas a medicamentos (SRAM) provenientes de 239 IPRESS. El 99.1% provino de farmacovigilancia (el 93.1% notificado vía web por el IETSI). Las mujeres representaron el 55.7% de los casos (n=650), siendo el grupo de 30 a 59 años el más reportado.

En esta línea, el Grupo CORPOL, empresa peruana con más de 25 años de experiencia en el sector farmacéutico, comparte cinco claves para que los pacientes puedan identificar y reportar oportunamente una sospecha de reacción adversa a un medicamento. Este compromiso con la seguridad de los pacientes se respalda en su certificación de Buenas Prácticas en Farmacovigilancia, otorgada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) a través de su submarca OQCORP.

Por ello comparte 5 claves para que los pacientes identifiquen y reporten una sospecha de reacción adversa a un medicamento:

1. Preste atención a cómo reacciona su cuerpo al medicamento: Observe si después de tomar un medicamento presenta molestias o síntomas nuevos. Estos pueden variar de una persona a otra y tener distinta intensidad.

2. Identifique la información del medicamento: Tenga a la mano el nombre del medicamento, la dosis que utiliza y, de ser posible, conserve su envase para facilitar la identificación del número de lote y la fecha de vencimiento.

3. Comunique lo ocurrido a través de los canales disponibles: Puede informar sobre los síntomas o molestias que experimentó a su médico o farmacéutico. Asimismo, puede realizar el reporte directamente a través de NotiMED, el sistema de notificación electrónica de DIGEMID, ingresando al siguiente enlace:

https://vigiflow-eforms.who-umc.org/pe/sra .

4. Acuda al canal de reporte oficial de las empresas farmaceúticas: Las empresas del sector cuentan con áreas dedicadas a la recepción de estos casos. A través de OQCORP, la compañía dispone de canales directos de reporte al cliente y un equipo especializado de monitoreo. Para conocer más sobre nuestros canales de atención, visite nuestra página web: https://www.oqcorp.com.pe/oqcorp/

5. No suspenda ni modifique su tratamiento por cuenta propia: Si presenta algún efecto no deseado, informe a su médico y consulte cómo proceder. No cambie las dosis ni interrumpa el tratamiento sin orientación profesional.

“En CORPOL entendemos que la seguridad del paciente es una responsabilidad que empieza mucho antes de que un medicamento llegue a sus manos. Por eso, promovemos una cultura de farmacovigilancia que permita identificar, evaluar y reportar oportunamente cualquier posible reacción adversa. Creemos que la participación de los pacientes y profesionales de la salud es fundamental para construir un sistema de salud más seguro”, señala Jose Luis Cámere, CEO del Grupo CORPOL.