​Brasil ofrece a José Mourinho que sea entrenador de su selección

"José Mourinho, candidato a la selección brasileña. Según informan varios medios ingleses, la Federación Brasileña de Fútbol habría iniciado los contactos con el portugués, que estaría meditando la oferta", reveló As de España.

La "Federação" lo convoca como reemplazo de Tite en el comando técnico de Brasil.

The Special One, quien se encuentra sin un proyecto desde que dejó el Manchester United en diciembre, el el gran favorito para tomar las riendas del Scrath en caso Brasil no alcance ganar la Copa América, que se inicia este mes.

Según Soccer Link, el técnico portugués prefiere dar prioridad a un proyecto en un club, pero los responsables brasileños está convencido de que Brasil podría ser el primer desafío federativo en la carrera de José Mourinho.

El seleccionador brasileño, Tite, está amenazado...