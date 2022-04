El jugador del momento en la selección peruana, Christian Cueva, admitió que su coach personal, el preparador físico José Neyra, “le puso las cosas claras” y que no quería más indisciplinas.

En declaraciones recogidas por el canal Gol Perú, ‘Aladino’ se refirió a su entrenador personal como su “hermano” y contó que acudió a él en un momento donde no se encontraba bien.

“Mi coach ahora es como mi hermano. Hubo un momento en mi carrera donde no me sentía bien, así que le pedí al presidente de mi club volver a Perú con mi familia. Lo contacté a José (Neyra) y me puso las cosas claras”, dijo ‘Cuevita’.

Cabe anotar que, a raíz del entrenamiento que Christian Cueva siguió con José Neyra, su rendimiento mejoró notablemente, y se pudo ver tanto en su club, el Al-Fateh, como en la selección.