Christian Pacheco tras ganar la medalla de oro: "el gobierno y la empresa privada nos tienen que ayudar"

Christian Pacheco ganó la medalla de oro en la competencia de 42 kilómetros y 195 metros en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Él consiguió la marca en 2 horas, 9 minutos y 31 segundos.

Desde el primer momento, no ocultó su felicidad de conseguir la medalla de oro. Sin embargo, reiteró la importancia del gobierno y empresa privada para que Perú siga cosechando triunfos en el deporte.

"No puedo solo, el gobierno y la empresa privada nos tienen que ayudar. Por ejemplo, yo debí tener una preparación de tres meses con mi entrenador en Huancayo y él solo me acompañó el último mes porque no tenía contrato", comentó.

Del mismo modo, señaló que su sueño es ganar una medalla olímpica. Meta que podría cumplir en Tokio 2020.

Cabe resaltar que según la ley 30949 que premia a los atletas peruanos que ganen medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Pacheco y Gladys Tejeda recibirán un departamento de la Villa Panamericana. El departamento será de 75.83 metros.