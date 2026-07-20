New Jersey.- Ganó el fútbol, ganó la brillantez y la calidad. Ganó la justicia. Resumiendo: España campeona del mundo y con segunda estrella bordada encima de su escudo al que le sacó lustre venciendo 1-0 a Argentina en un partido que manejó de principio a fin y donde el equipo de Lionel Messi nunca pudo siquiera competir.

La “Furia Roja”, con el enorme entrenador que es Luis de la Fuente planteó un partido a su ritmo, con el “Tiki taka” de guía y el enorme volante Rodri como eje en el mediocampo. Atrás, la solidez del joven de 19 años Pau Cubarsí y el despligue de Marc Cucurella redondearon la labor de una España que inquietó en el primer tiempo con un zapatazo de Mikel Oyarzabal, una chance de Lamine Yamal y otro intento de Fabián Ruiz.

Hinchas celebran en una zona de aficionados durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Tumbalong Park, Sídney (Australia), el 20 de julio de 2026.

En todas ellas estuvo bien parado “Dibu” Martínez, a la postre el mejor de la Albiceleste. De una Argentina que en 105 minutos no pateó una sola vez al arco rival de forma directa. El cuadro sudamericano planteó un esquema para anular a los españoles, con Rodrigo De Paul y Nicolás González entrando al once, pero nunca le funcionó.

En el segundo tiempo España se hizo más dueño del encuentro con los ingresos de Ferrán Torres y Nico Williams y tuvo que volver a aparecer “Dibu” Martínez para salvar ante zapatazos de Cubarsí, Mikel Merino y Williams al que le anularon un gol de forma polémica en el suplementario.

Por su parte, Lionel Scaloni debió cambiar a su zaga central por temas de lesión y metió a Leandro Paredes para aumentar la marca, pero este lo único que hizo fue llenar de tensión y golpes al partido. Peor aún, a los 93’ Enzo Fernández, que ya tenía amarilla, goleó a Pau Cubarsí y fue expulsado.

Hubo que ir al tiempo extra y allí la justicia llegó al “MetLife Stadium” a los 106’ cuando Nico Williams bajó una pelota de forma magnífica y Ferrán Torres “fusiló” con un zurdazo. El espacio se empezó a teñir de rojo y con Argentina tirando el resto, el partido acabó para ver a España correr, celebrar y levantar esa Copa del Mundo que 16 años después volvió a casa.