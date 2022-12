El día de hoy, 6 de diciembre de 2022, la selección de España quedó oficialmente fuera del mundial Qatar 2022, luego de que cayera por penales ante su similar de Marruecos en los octavos de final.

España no pudo superar a Marruecos y ambos se fueron al tiempo suplementario en el cual tampoco hubo goles.

En el estadio Ciudad de Educación, se determinó entonces que el partido se definiría por penales pero estos fueron estos terminaron a favor de Marruecos y acabaron con las ilusiones de España por seguir avanzando en la contienda mundialista.

El portero Bono de Marruecos se alzó como figura en este partido histórico para los marroquíes.

De inmediato, las burlas se centraron en el equipo español y en su exintegrante, el defensa Gerard Piqué, a quien atribuyeron la maldición de Shakira.

Como se sabe, la pareja conformada entre el futbolista y la cantante se separó hace unos meses y todo en medio de fuertes rumores que indicaban que el español le fue infiel a la colombiana con su ahora novia Clara Chía.

Los memes no se han hecho esperar y en estos muestran a Shakira sonriendo y burlándose de la derrota de España.

Para muchos, la maldición de Shakira existe, pues desde que se separaron a Piqué le ha ido mal y no volvió a jugar por lo que pasó al retiro. Ahora, la maldición se hizo presente y pese a que Piqué no fue a Qatar, no jugó y ni mucho menos fue convocado a militar en este mundial para su selección, este fue recordado en cada minuto.