El miércoles 10 de enero, el uruguayo Jorge Fossati fue presentado en una conferencia como el recién nombrado entrenador de la Selección Peruana.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió la convocatoria al mediodía en las instalaciones del auditorio principal de la Videna, donde también se llevó a cabo la primera rueda de prensa del estratega charrúa.

Durante la conferencia, Fossati mencionó la perspectiva de que la selección nacional pueda reavivar la esperanza de los aficionados peruanos en la Copa América.

“Tenemos la gran meta de que el aficionado peruano recupere la alegría, si lo conseguimos, seremos las personas más felices del mundo”, declaró el nuevo entrenador de la bicolor.

En otro momento, el entrenador discutió la composición del equipo de la Selección Peruana, evaluando quiénes serán los jugadores seleccionados.

“Para nada considero que haya imprescindibles, ni aquí donde estoy, ni en un plantel de futbolistas. Mucho más en un plantel de selección, sería una falta enorme decir que si no está Lapadula o Guerrero, Perú no tiene un 9. No pienso así. Podría darle el nombre de cuatro o cinco centrodelanteros en la liga del país”, indicó.

Asimismo, el uruguayo respondió a los cuestionamientos sobre si Pedro Gallese seguirá siendo el capitán del equipo nacional.

“A ti te hacen líder. Los capitanes, con la faja de capitán o sin ella, en el vestuario o en el plantel, lo eligen los jugadores, no tú. Capitán, líder, referente, es casi lo mismo. Si yo tomo la decisión de que Pedro no sea el capitán, ya saben por qué lo hago, y no es nada personal”, mencionó.