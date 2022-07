La eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores fue el detonante para la salida del entrenador Sebastián Battaglia, quien tuvo muchos altibajos en su proceso. De inmediato, la directiva del club colocó a Hugo Ibarra como técnico interino y, unos días después, fue ratificado como el DT principal hasta fin de año.

Este lunes, el ‘Xeneize’ realizó una conferencia de prensa, liderada por el presidente Jorge Amor Ameal. Durante la cita pública, en la que también estuvo presente Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol, se anunció la determinación tomada respecto al líder del banquillo del equipo.

“Vamos a presentar oficialmente al cuerpo técnico que va a tener vigencia desde la fecha hasta el 31 de diciembre. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Hugo Ibarra, Roberto ‘Tito’ Pompei y Leandro Gracián”, resaltó el mandamás de Boca Juniors ante los medios de comunicación.

A la vez, el flamante entrenador tomó la palabra y no ocultó su emoción por el nuevo reto que asume. “Estoy muy feliz, quiero muchísimo a este club por todo lo que me han dado. Como jugador, dejé todo, hasta la última gota de transpiración. Hoy me toca un rol importante, un desafío muy lindo”, confesó el DT.

“El equipo estaba golpeado por haber quedado eliminado de la Copa Libertadores, a mí también me tocó en alguna oportunidad estar de esa manera, pero no nos podemos permitir estar más días con lamento. Hay que dar vuelta a la página rápidamente para poder revertir esto. Boca Juniors no espera, requiere de triunfos”, manifestó Hugo Ibarra.

Recordemos que el estratega debutó al mando del ‘Xeneize’ el último sábado, en la derrota 2-1 ante San Lorenzo, por la séptima fecha de la Liga Profesional. Debido al tropiezo, la escuadra sumó su tercera caída consecutiva en el torneo y quedó con nueve puntos, en el puesto 14, a seis unidades de Newell’s, el líder. En la próxima jornada, Boca recibirá a Talleres en la Bombonera (16 de julio).