Alexandra del Solar siempre se ha caracterizado como una chica con bastante actitud. Creció en Chimbote, pero sabía realmente que su futuro se encontraba dentro de la capital peruana. Con ello, decidió incursionar al mundo del modelaje, sin embargo, su verdadera pasión se encontraba en el deporte, razón por la cual, gracias a su carisma y sabiduría se convirtió en una de las primeras voces femeninas del periodismo deportivo en el país.

Con más de 20 años de experiencia, la también hermana del exfutbolista nacional y ahora entrenador ‘Chemo del Solar’ formó parte del gran legado de periodistas que dejó CMD, y hasta el día de hoy la rompe en GolPeru. Del Solar se destapa con Ojo y habló de todo un poco.

¿Adoptaste ese cariño al deporte por influencia familiar?

Sí, tuve un papá que era muy deportista, entonces, él nos incentivó siempre a hacer algún deporte, el que queramos, porque el deporte significa salud física y mental, te da disciplina y eso nos inculcó mi papá a todos nosotros desde muy chicos. Yo de chica hice natación, atletismo, básquet, más adelante fútbol, pero mi deporte es el básquet, estuve en una preselección juvenil, después bajé un poco el ritmo en la época de la universidad por mis estudios, y en el 2017 me fui con la selección peruana al Mundial que hubo en Italia.

¿Y con el fútbol no decidiste probar suerte?

Sí, en mi universidad entré a jugar fútbol en un equipo femenino, y a raíz de eso entré a Universitario también, pero estuve muy poco tiempo, como tres meses porque yo jugaba y entrenaba, pero estaba embarazada y no me había dado cuenta. A mí me fascina más el atletismo que el fútbol.

¿Te imaginaste vivir del periodismo deportivo?

Sí, yo la tenía clarísima, estudié derecho, pero a mitad de mi carrera me di cuenta que no me gustaba. La terminé, pero yo trabajé desde muy chica en televisión como modelo en un programa concurso y me encantaba la televisión. Traté de cambiarme a comunicaciones, al final no lo hice, pero como a mí me encantaban los deportes y la televisión, dije: “En algún momento de mi vida voy a ser periodista deportiva”.

Coméntanos de tu faceta como modelo...

Nosotros vivíamos en Chimbote, ya terminando el colegio nos vinimos a Lima, mi hermana y yo y las marcas nos empezaron a buscar, además que mi hermano estaba en pleno apogeo de su carrera como futbolista y como que eran “Las hermanas de ‘Chemo’ del Solar”. De hecho, debo reconocer que mi hermano sea un jugador muy querido y reconocido nos ayudó para entrar al mundo de la televisión.

¿Cómo se dio la oportunidad de poder pertenecer a un programa deportivo?

Se me presentó la oportunidad cuando se creó CMD, Gustavo Barnechea me invitó a participar porque vio que yo sabía de fútbol y todos los deportes en general. Prácticamente fundé con él el canal, y ya, desde ahí son 20 años ininterrumpidos de carrera. No sé cuántos años más estaré, pero me imagino que sean, por lo menos, cinco años más.

Hablando nuevamente de tu hermano, ya como entrenador de la selección peruana fue víctima de muchas críticas, ¿tú y tu familia cómo lo tomaban?

Bueno yo he vivido muchas vivencias, buenas y malas, en la época que mis hermanos jugaban, yo siempre he dicho que la carrera del futbolista es muy ingrata porque un día eres el héroe, al otro día eres el villano, y aprendí muchísimo. He recibido tantas críticas de mis hermanos, de mi exesposo, que la verdad ya estoy acostumbrada. Hoy por hoy ya no me entran balas, entonces, me da lo mismo, la verdad que ya no me afecta, de joven sí, pero con los años ya una se curte.

¿Se te hizo difícil al no tener ningún referente femenino en aquella época?

Sí, no había, me parece que ‘Chichi’ Casanova estaba en ese momento, o antes, pero no duró mucho tiempo. Yo arranqué maso menos en el 97 y desde esa época nunca más me fui, es mi vida, mi pasión, tengo la suerte de hacer algo que me encanta hacer.

¿Has sido víctima de machismo dentro del ambiente laboral?

Te soy sincera, no. Dentro del canal, todos los amigos y compañeros que he hecho tanto CMD y GOLPERU, siempre me han respetado mucho, siempre he sentido que he tenido mucha credibilidad. No sé si es por un tema de mi apellido, pero de hecho también creo que me he ganado un nombre.

Estando rodeada de tanta gente vinculada a la “U”, ¿te ha generado algún tipo de inconveniente?

Creo que la mayoría de la gente me identifica con la “U”, es imposible no hacerlo. Siempre los periodistas se cuidan de no identificarse con una camiseta, pero para mí es imposible. Mis hermanos han jugado para Universitario, mi exesposo también, mi hijo juega ahora para el club, yo he jugado también como 10 años, entonces a veces los aliancistas por ahí algún comentario dicen que soy parcializada, pero saben que no es así. Yo he ido a Matute mil veces y la gente me ha tratado con respeto y estoy agradecida por eso.

¿Dirías entonces que la seguridad es una de las bases del periodismo deportivo?

Sí, definitivamente, algún maestro alguna vez me dijo: No importa lo que digas, sino cómo lo digas. De hecho, la seguridad que uno tiene al hablar, los gestos, la comunicación corporal es muy importante, porque puedes ser una periodista que sabe muchísimo, pero que no sabes cómo transmitirlo. Es muy importante la seguridad para que el que está atrás de la pantalla, te crea.

Ahora sobre todo en este nuevo programa debate de mujeres...

La pasamos muy bien con Analú (Ana Lucía Rodríguez) y Nair (Aliaga), talentosas y jóvenes, son como mis hijas las dos. Ese tema de los celos como profesional conmigo no va, mientras más chicas haya en el medio, más feliz soy. Cada vez veo más mujeres en esta carrera y eso a mí me encanta. Yo sé que estoy dejando un legado, que yo inicié esto, y sé que he sido el ejemplo para muchas chicas. Todas son mis hijas (se ríe).

Tú siendo mamá e hincha de la ‘U’, ¿cómo tomaste el hecho que tu hijo sea el nuevo fichaje crema?

Él estaba en la San Martín y el profesor Gregorio Pérez fue quien lo pidió para Universitario, y fueron dos meses de rumores y no se concretaba. El día que se concretó, él me llamó por teléfono y me dijo: “Mami, ya soy crema”, y la verdad que sentí una emoción increíble que mi hijo ahora este en la “U”.

Me imagino que, siendo madre, las críticas las recibes de manera distinta...

De hecho, como madre, es distinto, una cosa es que critiquen a mis hermanos, a mi exesposo, pero otra cosa que critiquen a mi hijo, es un sentimiento diferente, por eso yo me desvinculo de las redes sociales, para mí no tienen importancia, no soy de estar leyéndolo que ponen después de cada partido, sería contaminarme.

¿En tus tiempos libres qué sueles hacer?

Mi pasión es hacer deporte, hago pesas y entreno todos los días pesas, me he armado un gimnasio en mi casa o de repente me voy con mi novio al gimnasio y entrenamos juntos. Eso es en las mañanas y en las tardes ya me voy al canal, trato de pasar momentos con mi hijo menor, ‘Fonchi’ y trato de engreírlo un poco, porque, aunque tenga 20 años, para mí todavía es mi bebé.

¿Alguna meta profesional por cumplir?

Yo hace algunos años quería hacer un programa de mujeres y hace un año tenemos Viva Fútbol en GOLPERU, donde participamos yo, Analú y Nair, y la verdad que me siento muy contenta por eso por haber logrados eso, pero sí quisiera hacer algo más grande, quizás en algunos años más si ya no me ven en pantalla, pero sí detrás de ellas, tal vez produciendo un programa de mujeres, pero con más participantes y con público. Quiero hacer algo grande.

¿Qué opiniones tienes acerca del proceso de Ricardo Gareca a Qatar 2022?

Estoy muy orgullosa de los chicos tanto en Rusia 2018 como en lo que dieron para Qatar 2022, estoy tremendamente agradecida de Ricardo Gareca y todo el comando técnico. En el último partido, lamentablemente los chicos no estuvieron en su mejor momento. Carrillo venía de no jugar por mucho tiempo, Tapia también. La verdad que no todos estuvieron al 100% y esto puede suceder, son seres humanos, se pueden equivocar y el colectivo no funcionó. Esto no es una tragedia, es un deporte, a veces se gana y a veces se pierde.