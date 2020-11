Queda poco tiempo para el arranque del Perú vs. Argentina y los jugadores viven las horas previas con mucha emoción. Por ello, Christian Cueva publicó un mensaje mediante su cuenta en Instagram. El mediocampista tiene mucha confianza antes del choque por la cuarta fecha de las Eliminatorias.

‘Aladino’ está más que concentrado en el encuentro y espera darle una alegría al país, el mismo que atraviesa una complicada crisis política que enlutó a toda la nación. “Nadie se hizo fuerte sin batallas difíciles”, fue el mensaje que acompañó la publicación que el jugador de Yeni Matyaspor de Turquía compartió en sus principales redes sociales.

Christian Cueva ya sabe lo que es anotar en el Perú vs. Argentina y espera repetir esta noche cuando las dos selecciones midan fuerzas en el Estadio Nacional de Lima que no podrá contar con la presencia de la hinchada local por la crisis sanitaria que atraviesa el mundo.

En el Perú vs. Argentina, los de Lionel Scaloni parten con una clara ventaja en el favoritismo, pero saben que el combinado incaico tiene armas como para hacerles daño, por lo que no llegan confiados y tomarán sus precauciones para no sufrir durante los 90 minutos.

Perú vs. Argentina, las probables alineaciones

Esta mañana, la selección peruana asistió a las instalaciones de la Videna para entrenar por última vez. En el trabajo del martes, el entrenador habría confirmado algunas modificaciones en el equipo que parará en el campo del primer escenario deportivo del país.

En la última línea, Aldo Corzo iría por Luis Advíncula en el lateral derecho. Mientras que Anderson Santamría reemplazaría a Miguel Araujo. Christian Cueva tomaría el lugar del suspendido Renato Tapia y Gianluca Lapadula sería el delantero en lugar de Raúl Ruidíaz.

Entonces, la Bicolor iría de la siguiente forma: Pedro Gallese; Corzo, Santamaría, Luis Abram, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Christian Cueva, André Carrillo, Edison Flores y Lapadula.

Mientras que Lionel Scaloni confirmó en Argentina a: ranco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González.