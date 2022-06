La selección peruana perdió el repechaje ante Australia en la ronda de penales y la tristeza se reflejó en cada uno de los integrantes del plantel. No obstante, hubo uno jugador en especial que no encontraba consuelo: Luis Advíncula no pudo contener el llanto y quedó tendido sobre el césped del Ahmad bin Ali Stadium de Al Rayyan.

El lateral derecho había fallado su disparo y se quebró al consumarse la derrota de la ‘Blanquirroja’, que se despidió del sueño de ir al Mundial Qatar 2022. Debido a estas circunstancias, el desgaste de ‘Bolt’ no solo ha sido físico, sino también emocional, razón por la cual en Boca Juniors analizan la posibilidad de darle un tiempo de vacaciones, para que pueda descansar tranquilamente antes de volver a las canchas.

Según informa Olé, Sebastián Battaglia, entrenador del club argentino, y su comando técnico estuvieron al pendiente de las actuaciones de Advíncula y de Carlos Zambrano, quienes son habituales titulares en el ‘Xeneize’. Y tras la derrota de Perú, desde un punto de vista anímico, los futbolistas podrían quedar liberados.

De acuerdo a la misma fuente, las autoridades de Boca Juniors tienen como primera opción dejar libres a los deportistas hasta el 24 de junio, días en los que podrán compartir en familia y recuperarse emocionalmente de lo ocurrido en el repechaje.

No obstante, el periodo de descanso aún está en discusión, dado que ya hay un plan en el club de cara al reinicio de la Copa Libertadores. De acuerdo al calendario, el ‘Xeneize’ visitará a Corinthians en Brasil, por la ida de los octavos de final, el 28 de junio, lo que supondría solo cuatro días de los seleccionados peruanos junto al plantel.

Si bien Luis Advíncula y Carlos Zambrano no han tenido problemas para volver a las canchas luego de una larga para, el técnico Sebastián Battaglia todavía estudia el tiempo de vacaciones que establecerá. El DT ya ha tenido contacto con ambos jugadores y próximamente de conocerá la determinación final.