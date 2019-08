Películas de dinosaurios: Películas antiguas, infantiles, animadas y actuales

El viaje de Arlo (2015)

Su nombre original es The Good Dinosaur (El buen Dinosaurio, según traducción literal del inglés) Producida por Pixar Animation Studios - luego del éxito de Inside Out - y distribuida por Walt Disney Pictures. Fue estrenada el 25 de noviembre de 2015. Esta película intenta responder a la pregunta que todos alguna vez nos hemos hecho: ¿Qué hubiera pasado si el asteroide que pasó por la Tierra no hubiera causado la extinción de los dinosaurios?