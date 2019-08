ARIES

(21 marzo - 20 abril)

Las mujeres arianas van a atravesar problemas de celos o traición, o un triángulo amoroso. Veo mucho sufrimiento para las damas. Para los varones: problemas en la pareja. Tal vez solo te quieren como la gallina de los huevos de oro.

TAURO

(21 abril - 20 mayo)

Ten cuidado en el amor. Si eres mayor y te estás metiendo con chibolas, solo te están buscando por tu dinero y no porque le gustes. Cuidado con matrimonios que se pueden venir a pique por ‘calenturas’ del momento.

GÉMINIS

(21 mayo - 20 junio

Matrimonio civil. Veo la mano de Dios sobre tu persona. Pídele al cielo porque Dios te va a escuchar. No tengo más que decirte. Buen augurio.

CÁNCER

(21 junio - 20 julio)

Tendrás una sorpresa. Cuidado con los celos, con la envidia de una mujer desquiciada o algún hombre celoso y posesivo. Los hijos de cáncer pueden estar por una conducta que se va torciendo.

LEO

(21 julio - 21 agosto)

Eres un signo regido por el sol, muy bueno de corazón. Tienes amistades que no son sinceras y te buscan solo para aprovecharse de ti. Que no te vean la cara porque parece que estás a punto de invertir en alguien que no vale la pena. En el amor, ceguera total.

VIRGO

(22 agosto - 22 setiembre)

Te vas a librar de una persona que no es buena. Se trata de una mujer de tez clara, que quería tumbar todo el cariño y la devoción que le tenías. Unión familiar para esta semana.

LIBRA

(23 setiembre - 22 octubre)

Si estás pasando por un examen médico, tendrás buenas noticias. Si te van a operar, ya estás curado. No tienes nada. ninguna enfermedad. En el amor, alguien regresa. Matrimonio en 7 días.

ESCORPIO

(23 octubre - 22 noviembre)

Hay algo que por allí no está bien, ten cuidado con la brujería que puede venir de terceros y que puedan malograr tu familia. Las cartas están contra tus hijos por venganza.

SAGITARIO

(23 noviembre - 20 diciembre)

Estás bloqueado. Cuidado, parece que te has metido en un triángulo amoroso, te van a descubrir la mentira y te van a botar de la casa. Cuidado con quién te metes, te veo con muchos problemas.

CAPRICORNIO

(21 diciembre - 19 enero)

Has tenido una temporada de meses muy fuertes: esta semana se termina la odia. Viene la tranquilidad y el florecimiento. La gente que te rodea te va a desmotar fuerza, fe y lealtad.

ACUARIO

(20 enero - 18 febrero)

Tiempo difícil en el lado sentimental. Te estás metiendo con alguien que no vale la pena. Hay matrimonios acuarianos que van a unirse después de muchos años de convivencia. Tienes el peligro de unirte a alguien que puede llevarte a la muerte.

PISCIS

(19 febrero - 20 marzo)

Unas parejas de piscis podrían terminar su relación por metiches, gente entrometida, cizaña y maldad. Cuidado con el dinero. Si tienes hijos, preocúpate por ellos.