Con un empate técnico en las encuestas, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda) y el senador Flávio Bolsonaro (derecha) se enfrentan hoy en la primera vuelta de las elecciones generales en Brasil.

Los sondeos anticipan que, al no alcanzar más del 50 % de votos, ambos pasarían a la segunda vuelta del domingo 25 de octubre.

Empatados

Bolsonaro acortó la distancia con Lula en la intención de voto para la primera vuelta, según una encuesta del Instituto Datafolha divulgada ayer. Lula obtuvo 45 % de los votos válidos y Bolsonaro el 42 %, un empate técnico.

Para una eventual segunda vuelta, Lula aparece con 47 % y Bolsonaro con 46 %. Dos días antes, la medición mostraba una ventaja de 48 % a 45% para el presidente.

Bolsonaro ganaría

Otro sondeo divulgado por Quaest situó a Lula con 46 % y a Bolsonaro con 45 % en la primera vuelta. En un eventual balotaje, el senador obtuvo 44 % frente a 42 % del mandatario.

Ambos candidatos cerraron sus campañas ayer sábado con multitudinarios actos simultáneos en distintas regiones de São Paulo, el mayor colegio electoral de Brasil, con 34 millones de votantes de un total de 158 millones habilitados para sufragar en todo el país.

Por la diferencia horaria, este sábado se inició la votación de los brasileños en Oceanía y Asia, donde Bolsonaro tiene mayor respaldo electoral que Lula.