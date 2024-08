El Ministerio Público de Venezuela informó que ha citado, por tercera vez, para este viernes, al candidato presidencial de oposición, Edmundo González, en el marco de una investigación en su contra por presunto fraude electoral. La Fiscalía ha advertido que, de no asistir nuevamente en la fecha indicada, le será “librada una orden de detención respectiva” al considerar que se “encuentra en presencia de peligro de fuga”.

María Corina Machado, aliada de González, informó ayer que él no asistirá a la tercera citación de la Fiscalía porque no hay garantías para su seguridad. Por el contrario, pidió mayor presión internacional para hacer que Maduro entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada.

También alertó de un eventual allanamiento de la vivienda de González por parte de la dictadura chavista, tras la detención de Biagio Pilieri, del partido Convergencia.

Unión Europea da duro a Maduro

En tanto, la Unión Europea acordó ayer que no reconocerá la legitimidad del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ante la falta de avances para que las autoridades electorales presenten actas oficiales que puedan acreditar su victoria.

“Un mes después no hay esperanza de que presente las actas. Es demasiado tarde para seguir pidiendo esto. No hay actas ni verificación y lamentamos que no las haya nunca”, expresó el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, tras una reunión en Bruselas (Bélgica).

“No tiene legitimidad democrática como presidente. Seguirá como presidente de facto, pero negamos su legitimidad democrática ante unos resultados que no pueden verificarse”, añadió.

La designación de Diosdado Cabello como ministro del Interior es “un mensaje de terror” para la oposición, dijo Machado.