El ex candidato presidencial del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, violó su impedimento de salida y fugó de Brasil con su familia en un avión privado a Estados Unidos (EE.UU.), donde el Gobierno de Donald Trump los acogió.

Bolsonaro enfrenta un proceso judicial por lavado de dinero y se le anuló el pasaporte por negarse a entregarlo a la Justicia.

El diputado Mauricio Marcon comparó al dirigente ultraderechista con la líder opositora venezolana, María Corina Machado “cuando huyó de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela”.

Bolsonaro “también busca asilo en otro país”, indicó.

Bajo tutela de Trump

Bolsonaro se negó a declarar a la prensa al llegar a los EE.UU., donde será asilado.

“Puedo confirmar que la administración del presidente Trump ha autorizado la concesión de asilo político a Flávio Bolsonaro”, reveló Simón Levy, operador y aliado del movimiento Make America Great (MAGA).

Fuga

En EE.UU., Bolsonaro “denunciará el régimen impuesto por Lula, Xandão (en alusión al juez del Supremo Alexandre de Moraes) y todo ese grupo contra el pueblo brasileño”, refirió el diputado brasileño Mauricio Marcon.

Bolsonaro habría entrado caminando a la Argentina, con documentos, entre las 21 y las 22 horas del lunes y, según Infobae, tomó un avión a EE.UU.