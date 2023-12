Un joven universitario acosó a una mujer en una tienda en Chile. El asalto sexual fue captado por las cámaras de seguridad del local y difundido por la agraviada en sus redes sociales.

La víctima, identificada como María Estrella Pascal, denunció la agresión en su cuenta de Instagram y relató que todo sucedió.

El joven, identificado como Lucas Zúñiga, “miró si se había ido mi mamá y miró si estaba acompañada en el negocio. Al ver que estaba sola, preguntó por helados, le indiqué dónde están”.

El joven preguntó por unas hamburguesas veganas y “ahí me puntea cuando me agaché, reaccioné y me dice ‘sí, ya me voy’”, escribió la víctima.

María Estrella encerró a su agresor en la tienda y fue a pedir ayuda. Según se aprecia en el video, un grupo de hombres entró al local y lo golpearon hasta sacarlo del establecimiento.

“Afuera me pide perdón, le comencé a pegar, me rasguñó y salió corriendo”, finalizó la mujer en su publicación.