La lideresa de la oposición venezolana, María Corina Machado, retornó a su país para impulsar el proceso democrático y luchar por la liberación de los presos políticos, sin descartar para ello reunirse con la presidenta Delcy Rodríguez.

Donald Trump y Marco Rubio lograron el regreso de María Corina Machado, reveló la congresista estadounidense María Elvira Salazar.

Mensaje

“Por el reencuentro de cada familia, por la libertad de cada preso político, por la libertad de Venezuela”, recalcó María Corina Machado al celebrar su vuelta a Venezuela tras años de persecución por el régimen chavista.

Su entorno confirmó que, por la libertad y la democracia en Venezuela, no descarta dialogar con el gobierno y la presidenta Delcy Rodríguez, quien calificó como un “show” el regreso de María Corina Machado y dijo que pudo haber ingresado por un aeropuerto.

Grande

“Espero que el diálogo siga siendo un espacio para la participación política. Este país es mucho más grande que cualquier persona, o que dos o que tres personas”, afirmó Delcy Rodríguez.

El coordinador nacional de Vente Venezuela, Henry Alviarez, aseguró que María Corina Machado regresó a Venezuela para lograr un acuerdo de unidad nacional y “ejercer la presión suficiente” para fijar el cronograma electoral y “unificar a un país hastiado del odio”.