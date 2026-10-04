La Asamblea Legislativa Plurinacional (Congreso) separó al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, y designó la madrugada de este sábado a José Urioste como interino, en lo que se teme que sea una operación para proteger al presidente Rodrigo Paz y Fernando Cerimedo, investigados por el magistrado destituido y detenido por el Gobierno de manera irregular.

Mariaca investigaba a Cerimedo, estratega que trabajó para Javier Milei en Argentina, Nasry Asfura en Honduras y Jair Bolsonaro en Brasil, y habría ordenado matar a su expareja Nadia Beller.

Keiko Fujimori

Cerimedo incluso tiene una foto conversando con la presidenta peruana Keiko Fujimori y estuvo en la ceremonia en que ella tomó el mando, el 28 de julio.

En su teléfono, Cerimedo escribió sobre su expareja que se afirma intentó asesinar: “O la eliminamos ahora o estamos jodidos. ¿Conoces a alguien que pueda hacer el trabajo?”.

Peruano

Al Congreso boliviano acudieron el embajador peruano Fernando Suni y diplomáticos de Estados Unidos y Argentina, como delegación del Escudo de las Américas.

La senadora Ana Crispín acusó al grupo pagar a parlamentarios con códigos QR para remover a Mariaca, detenido por el Gobierno sin orden judicial.

Pruebas

Con Mariaca preso, las pruebas contra Cerimedo -vinculado al narcotráfico y a presunta corrupción con el presidente Paz y su esposa María Urquidi- estarían desapareciendo.

El politólogo Marcelo Arequipa indicó que el presidente Rodrigo Paz busca acabar con las pesquisas que lo implican.

Cerimedo, quien con el exfiscal Mariaca preso pronto sería liberado, dirigió “granjas bots” en redes a favor de candidatos de derecha en la región. Aún está por esclarecer su participación en distintos países.