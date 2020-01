Terremoto en Ecuador: Conoce a estos médicos peruanos que viajaron para ayudar

La solidaridad de los peruanos se hace presente en Pedernales, una de las zonas más afectadas por el terremoto de 7.8 grados que sacudió el último sábado el país vecino de Ecuador. Esta vez no se trata de los 43 rescatistas de la Compañía de Bomberos, sino de dos jóvenes médicos peruanos.

Hyden Emily Carlier Aguilar (26) y Christian Muñoz Malca (23), quienes con sus propios medios viajaron a Pedernales, la ciudad ecuatoriana más golpeada por el terremoto del pasado sábado, para atender a los damnificados.

“No tenemos el apoyo de nadie, a mí me gusta ayudar y por eso he venido de tan lejos”, dice Hyden Emily Carlier Aguilar, quien hace poco se ha graduado de médico cirujano, y es que llegar a Pedernales no ha sido cosa sencilla pues tuvieron que pasar por Tumbes, Guayaquil, Ambato y Alatacunga.

Pero, ¿Cómo estos jóvenes médicos llegaron a Ecuador? Christian Muñoz Malca, quien es de Cajamarca, nos cuanta que un amigo ecuatoriano le comunicó que necesitaban médicos. “Recibí la llamada de un amigo ecuatoriano, quien me dijo que necesitaban médicos. Por eso estoy acá”, dice tras añadir que ha pedido permiso para poder dejar su trabajo en el hospital de Chota.

Hyden y Christian se quedarán unos siete días en Pedernales para seguir apoyando. Además, solicitan alimentos, agua, medicinas, prendas de vestir y calzados, sobretodo para los niños, y hacen un llamado a los médico peruanos a sumarse a esta iniciativa.

AGRADECE AL PERÚ

Rafael Correa, presidente deEcuador, continúa visitando las zonas afectadas. Este viernes estuvo por la zona de emergencia y durante su trayecto, agradeció el apoyo de los brigadistas peruanos que se han puesto de pie para ayudar a sus compatriotas. “Muchas gracias, hermanos peruanos”, nos dijo al estrechar nuestras manos.

Posteriormente no dudó en aceptar la ayuda que le viene dando nuestro país para la reconstrucción de Ecuador. “Bienvenidos sean ustedes que tienen experiencia, porque han tenido un sismo similar”, expresó en referencia al terremotoque destruyó Pisco en 2007.





Terremoto en Ecuador: Rafael Correa agradece apoyo de los peruanos